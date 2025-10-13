به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: در راستای سیاست‌های سازمان اورژانس کشور و با هدف ارتقای خدمات امدادی ویژه بانوان، اولین پایگاه اورژانس بانوان در شهر اصفهان با هدف ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به‌صورت اختصاصی برای بانوان، در شهر اصفهان راه‌اندازی شده است.

علیرضا زمانپور افزود: کرامت، امنیت و سلامت بانوان از مهم‌ترین اولویت‌های اورژانس بانوان است و تیم‌های امدادی این پایگاه متشکل از کارشناسان خانم فوریت‌های پزشکی و پرستاری هستند که آموزش‌های تخصصی لازم را در زمینه امدادرسانی به بانوان دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به برنامه توسعه این طرح گفت: در مرحله نخست، پایگاه اورژانس بانوان در محدوده مرکزی شهر فعال خواهد بود و در مراحل بعدی، توسعه این پایگاه‌ها در سایر مناطق اصفهان و شهرستان‌ها در دستور کار قرار دارد تا تمامی بانوان استان از خدمات اورژانس بانوان بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز اورژانس اصفهان گفت: این اقدام گامی مهم برای ارتقای کیفیت خدمات اورژانس پیش‌بیمارستانی، افزایش رضایتمندی شهروندان وتحقق عدالت در ارائه خدمات درمانی است.