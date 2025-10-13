پخش زنده
امروز: -
جشنواره بین المللی اقوام ایران زمین ۱۸ تا ۲۱ آذر در گلستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گلستان گفت: این رویداد فرهنگی امسال بهصورت بینالمللی برگزار میشود.
فریدون فعالی گفت : جشنواره امسال با حضور مهمانانی از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان همراه خواهد بود و در این رویداد شبهای فرهنگی ویژه برای هر یک از این کشورها تدارک دیده شده است.
وی افزود: این جشنواره با همکاری مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث ناملموس در ایران برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی تنوع فرهنگی و قومی استان گلستان خواهد بود. این مرکز بهعنوان مرجع منطقهای یونسکو در آسیای غربی و مرکزی، هدایت ۲۴ کشور را برعهده دارد تا از ظرفیتهای میراث زنده خود در راستای توسعه پایدار، بهبود اقتصاد معیشتی و رونق صنعت گردشگری بهره ببرند.
فعالی افزود: در این جشنواره صنایعدستی گلستان و سراسر کشور نیز به نمایش گذاشته میشود.
وی گفت: جشنواره اقوام ظرفیتی ویژه برای معرفی فرهنگ بومی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری استان به شمار میرود و تلاش ما برگزاری باشکوه و درخور شأن این رویداد است.