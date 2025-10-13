پخش زنده
مهدیه محمدیان نماینده کشورمان در دسته ۵۵ کیلوگرم رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان در جایگاه پنجم گروه C قرار گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین روز رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ - مصر در رده بزرگسالان، مهدیه محمدیان ملی پوش بانوان کشورمان در دسته ۵۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول و دوم موفق به مهار وزنه ۷۰ و ۸۰ کیلوگرمی شد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۹۰ کیلوگرمی بازماند و در جایگاه پنجم گروه C این دسته وزنی قرار گرفت.
تیم ملی بزرگسالان بانوان کشورمان با ترکیب مهدیه محمدیان، فاطمه انصاری، زهرا آقایی سامانی، حدیث بیت الهی، سمانه هدی آق قلعه و نیکو روزبهانی با هدایت مهسیما بابایی و سیده مریم حسینی در این رویداد حضور دارد.
مسابقات بخش بزرگسالان ۱۹ تا ۲۶ مهر برگزار میشود و روز پایانی آن به رقابتهای تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابتها حضور دارد.