به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان گفت: موفقیت‌های اخیر ورزشکاران اصفهانی در رنکینگ جهانی نشان‌دهنده استعداد و پشتکار بالای این نسل از اسکیت‌سواران است.

شهرام اکبری افزود: در بخش پسران، امیر محمد سواری با یک پله صعود، به جایگاه سوم جهانی رسید و رضا لسانی در جایگاه پنجم باقی ماند.

وی ادامه داد: در بخش دختران هم ترانه احمدی با صعود از جایگاه ششم به رده پنجم و رومینا سالک با یک پله صعود به رده هشتم جهانی ارتقا یافت. این نتایج، نشان از تلاش‌های بی‌وقفه و قابلیت‌های برجسته این ورزشکاران در عرصه جهانی است.

اکبری افزود: ورزشکاران ایرانی سابقه شکست تمام افرادی را که در رده‌های بالاتر از خود قرار دارند، در مسابقات بین‌المللی دارند.

اکبری گفت: این دستاوردها نتیجه کار گروهی و حمایت‌های مداوم است و امید داریم، این روند صعودی ادامه پیدا کند و ورزشکاران اصفهانی در رقابت‌های بین‌المللی بیشتر بدرخشند.