به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بویراحمد گفت: در اجرای مأموریت‌های حفاظتی یگان منابع طبیعی با استناد به تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۱۰ هزار متر مربع (معادل ۱۱ هکتار) از اراضی ملی و دولتی در بخش کبگیان از دست متصرفان خارج و به بیت‌المال بازگردانده شد

مهراب عبدی افزود: این مقدار رفع تصرف شامل، ۵۰ هزار متر مربع در منطقه دره گرم، ۲۰ هزار مترمربع در بن دره سرچنار و ۴۰ هزار مترمربع در منطقه نرماب بوده است.

عبدی با بیان اینکه حراست از انفال وظیفه همگانی است اضافه کرد: مردم مشاهدات خود از تخریب و تصرف اراضی ملی، قطع درخت و تولید زغال و قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.