معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به دستاورد‌های مهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه گفت: در چارچوب این برنامه، معاونت گردشگری با وجود شرایط خاص منطقه‌ای و جهانی، عملکردی موفق و فراتر از انتظارات داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسنی‌بندپی امروز در نشست وزیر میراث‌فرهنگی با مدیران و کارکنان معاونت گردشگری گفت: در سال اخیر ایران در زمره ۲۰ کشور برتر گردشگرپذیر جهان قرار گرفت و در همکاری‌های بین‌المللی نیز جایگاه قابل‌توجهی در سازمان جهانی گردشگری به دست آوردیم.

وی افزود: تنها در فروردین امسال، میزان ورود گردشگران خارجی با رشد خیره‌کننده ۴۸/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بود؛ آماری که نشان از ظرفیت زیاد صنعت گردشگری کشور دارد.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به حمایت‌های مالی از فعالان این صنعت گفت: در ماه‌های اخیر، تسهیلات متنوعی برای پشتیبانی از فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری اختصاص یافته است. خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، وزارتخانه موفق به دریافت تسهیلات خرد کسب‌وکار نیز شده و مقرر است ۶ همت در سطح ستاد و ۸ همت در سطح استان‌ها برای رونق فعالیت‌های گردشگری تخصیص یابد. این منابع می‌تواند موتور محرک جدیدی برای جهش اقتصادی و اشتغال‌زایی در بخش گردشگری باشد.

محسنی‌بندپی با اشاره به ضرورت مدیریت علمی و تاب‌آور در شرایط چالش‌زا افزود: ارزش واقعی مدیریت در توانایی عبور از بحران‌ها و تبدیل محدودیت‌ها به فرصت نهفته است. بر همین اساس، ستاد مدیریت بحران در معاونت گردشگری تشکیل شده است تا در شرایط خاص نیز روند اجرای مأموریت‌ها متوقف نشود و اهداف توسعه‌ای با قدرت دنبال شود.

وی تاکید کرد: معاونت گردشگری با اتکا به سرمایه انسانی متعهد و با حمایت‌های مستقیم وزیر، مسیر رشد، نوآوری و تاب‌آوری را با اقتدار ادامه خواهد داد.

محسنی‌بندپی در جریان بازدید سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، از معاونت گردشگری و در نشست با مدیران و کارکنان این وزارتخانه، با قدردانی از حضور وزیر میراث‌فرهنگی در معاونت گردشگری تأکید کرد: رویکرد جامع‌نگر و تحول‌محور آقاب صالحی‌امیری، موجب جهش در شاخص‌های توسعه گردشگری، ارتقای جایگاه ساختاری وزارتخانه و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شده است.

وی، حضور وزیر را نشانه‌ای از اهتمام ویژه به جایگاه گردشگری در ساختار کلان دولت، دانست.

معاون گردشگری با اشاره به نگاه راهبردی وزیر افزود: نگاه آقای صالحی‌امیری ، نگاهی کل‌نگر و آینده‌ساز است؛ نگاهی که همزمان به توسعه ساختاری، ارتقای منابع انسانی و افزایش رفاه کارکنان توجه دارد. از جمله اقدامات شاخص ایشان می‌توان به برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت معیشتی، افزایش حقوق و مزایای کارکنان و اهتمام به شأن و منزلت نیروی انسانی اشاره کرد که بی‌تردید پشتوانه‌ای مهم برای پویایی این وزارتخانه است.

وی با تأکید بر تحولات ساختاری اخیر در وزارتخانه گفت: یکی از جلوه‌های روشن این رویکرد تحول‌گرا، ارتقای جایگاه سازمانی و ایجاد معاونت‌های تخصصی نظیر معاونت سرمایه‌گذاری و معاونت بین‌الملل است که نقش مهمی در گسترش ظرفیت‌های اقتصادی و بین‌المللی گردشگری کشور ایفا می‌کنند.