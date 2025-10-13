پخش زنده
رئیس مؤسسه ISC اعلام کرد: رتبهبندی دانشگاههای جهان اسلام ۲۰۲۴ از سوی موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام انتشار یافت و نام ۸۴ دانشگاه ایران در رتبهبندی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی علویان مهر افزود: از میان دانشگاههای ۵۷ کشور اسلامی، در مجموع ۵۵۲ دانشگاه از ۳۵ کشور اسلامی در این رتبهبندی حضور دارند.
وی افزود: در رتبهبندی دانشگاههای جهان اسلام ۲۰۲۴، دانشگاههایی مورد بررسی قرار میگیرند که حداقل ۵۰۰ مدرک در سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۰ در پایگاه وب آو ساینس (WoS) به ثبت رسانده باشند.
علویان مهر اظهار کرد: بیشترین تعداد حضور دانشگاهها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان است که به ترتیب ۱۳۸، ۸۴ و ۵۰ دانشگاه در این رتبهبندی دارند.
رئیس مؤسسه ISC با بیان اینکه تعداد ۸۴ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در این رتبهبندی حضور دارند، افزود: از میان دانشگاههای ایرانی حاضر در رتبه بندی، دانشگاه تهران در زمره ۱۰ دانشگاه برتر جهان اسلام قرار دارد. همچنین، دانشگاههای علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تبریز دانشگاههای حائز رتبه زیر ۵۰ هستند.
نتایج کامل این رتبهبندی در وبگاه رتبهبندیهای جهانی ISC به آدرس https://wur.isc.ac با نام ISC Islamic World University Rankings ۲۰۲۴ در دسترس است.
ساختمان موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ISC در شیراز قرار دارد.