به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرد: یک‌هزار و هفت‌صد و چهل‌و‌پنجمین مورد اهدای عضو از اهداکننده مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (و یکصد و پانزدهمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۴) انجام و موجب نجات و ادامه زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: مرحوم محمد حسن‌پور، ۵۰ ساله، بر اثر مرگ مغزی در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین بستری بود که پس از معرفی به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی، در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

وی ادامه داد: کلیه‌ها و کبد زنده‌یاد حسن‌پور برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان بوعلی‌سینا صدرا شیراز ارسال شد.

دکتر خالقی گفت: قرنیه‌های آن مرحوم هم برای پیوند، به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بخشی از پوست وی نیز برای بیماران بخش سوختگی، به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.