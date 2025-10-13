پخش زنده
شوراهای اسلامی شهر و روستا بهعنوان نمایندگان مردم در تصمیمگیریهای محلی، نقش کلیدی در توسعه پایدار این مناطق ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ کارشناسان معتقدند تقویت و حمایت از شوراهای اسلامی، راهکار اصلی تحقق توسعه متوازن و پایدار در کشور است.
سخنگوی ستاد انتخابات: انتخابات شوراها تماما الکترونیک برگزار خواهد شد
از امروز تا ۲۷ مهر باید افراد مشمول ماده ۴۱ قانون یا مشاغل همتراز استعفا دهند.
ثبتنامها این دوره الکترونیک خواهد بود و در سامانه وزارت کشور انجام خواهد شد.
داوطلبان شورای روستا باید تا ۳۰ آبان استعفا دهند.