به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حبیب الله فضل الله پور گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند، باید تا ۲۷ مهر از سمت خود استعفا دهند و استعفای آنان به تأیید مراجع ذی‌ربط رسیده باشد در غیر این صورت، امکان ثبت‌نام برای آنها وجود ندارد.

او افزود: مطابق قانون انتخابات شورا‌ها و به ویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید سه ماه پیش از ثبت‌نام، از سمت خود استعفا دهند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان ادامه داد: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا دارند، لازم است به زمان‌بندی اعلامی ستاد انتخابات توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبت‌نام با مشکلی مواجه نشوند.

فضل الله پور گفت: ثبت‌نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی آغاز و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت و زمان ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی روستا نیز هفته پایانی بهمن ماه می‌باشد.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.