جشن دندان با هدف تشویق کودکان دبستانی به استفاده از مسواک به شکل نمادین در مدرسه پسرانه «ادیب» اراک برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر جواد جواهری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک درخصوص این طرح گفت: برگزاری این جشن همزمان با ماه مهر، و رشد دندان دائمی کودکان برگزار میشود تا به آنان یادآوری شود که میبایستی برای سلامت دهان و دندان خود از مسواک و نخ دندان استفاده کنند.
رضا روغنیها، معاون تربیت بدنیو سلامت آموزشو پرورش استان مرکزی هم با بیان اینکه این برنامه در ماههای مهر و اردیبهشت هر سال تحصیلی اجرا میشود، گفت: تلاش ما کاهش بیماریهای دهان و دندان در دانشآموزان به ویژه در مقطع ابتدایی است.