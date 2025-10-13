به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر جواد جواهری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک درخصوص این طرح گفت: برگزاری این جشن همزمان با ماه مهر، و رشد دندان دائمی کودکان برگزار می‌شود تا به آنان یادآوری شود که می‌بایستی برای سلامت دهان و دندان خود از مسواک و نخ دندان استفاده کنند.

رضا روغنی‌ها، معاون تربیت بدنی‌و سلامت آموزش‌و پرورش استان مرکزی هم با بیان اینکه این برنامه در ماه‌های مهر و اردیبهشت هر سال تحصیلی اجرا می‌شود، گفت: تلاش ما کاهش بیماری‌های دهان و دندان در دانش‌آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی است.