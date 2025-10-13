پخش زنده
نهمین دوره انتخابات هیأت مدیرههای سازمان نظام پزشکی تبریز مشمولان ماده چهار قانون نظام پزشکی روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اطلاعیه شماره ۲، زمان رأیگیری از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر تعیین شده و در صورت نیاز، با تأیید مراجع نظارتی قابل تمدید خواهد بود. محل رأیگیری نیز در مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- روبری مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز) در نظر گرفته شده است.
مشمولان ماده چهار قانون نظام پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی، ماما و لیسانس پروانه دار است.