به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس اطلاعیه شماره ۲، زمان رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر تعیین شده و در صورت نیاز، با تأیید مراجع نظارتی قابل تمدید خواهد بود. محل رأی‌گیری نیز در مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی تبریز (مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- روبری مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز) در نظر گرفته شده است.

مشمولان ماده چهار قانون نظام پزشکی شامل پزشک، دندانپزشک، داروساز، دکترای علوم آزمایشگاهی، ماما و لیسانس پروانه دار است.