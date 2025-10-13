به مناسبت هفته ملی کودک، مسابقه نقاشی محیط زیستی با حضور دانش‌آموزان و نوآموزان پیش‌دبستانی در مرکز شهید صادقی اقدم چالدران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته ملی کودک، مسابقه نقاشی محیط زیستی با حضور دانش‌آموزان و نوآموزان پیش‌دبستانی در مرکز شهید صادقی اقدم چالدران برگزار شد.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و به همت اداره حفاظت محیط زیست چالدران و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان اجرا شد.

حجت آذریار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران، با اعلام این خبر گفت:کودکان در این برنامه با نقاشی‌های خلاقانه خود عشق به زمین، درخت و حیوانات را به تصویر کشیدند و پیام‌آور دوستی با محیط زیست شدند.

وی با قدردانی از همکاری کانون پرورش فکری افزود:آموزش حفاظت از محیط زیست باید از دوران کودکی آغاز شود؛ چرا که کودکان امروز، حافظان فردای زمین‌اند.

در پایان این رویداد، به برگزیدگان مسابقه از سوی اداره حفاظت محیط زیست چالدران جوایزی اهدا شد و از تلاش و خلاقیت تمامی شرکت‌کنندگان تقدیر شد.