چهارمین جشنواره گردشگری سنجد در روستای کلاموی بسطام از توابع شهرستان شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کلامو در ۲۳ کیلومتری شمال شهر شاهرود قرار دارد که امسال برای چهارمین سال متوالی میزبان حدود ۵ هزار گردشگر برای جشنواره سنجد بود.
در این جشنواره، اهالی روستا با برپایی غرفههای متنوع، محصولات محلی، صنایعدستی و فرآوردههای باغی خود از جمله سنجد، سیب انواع سبزی ، گوجی بری و عرقیات را برای فروش و معرفی عرضه کردند
در پایان جشنواره، گردشگران با حضور در باغهای سنجد و تجربه «سنجدتکانی»، روزی شاد و خاطرهانگیز را در طبیعت زیبای روستا سپری کردند.