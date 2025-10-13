پخش زنده
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیدار با مادر شهیدان خالقیپور، از صبر، ایمان و مجاهدت این بانوی فداکار تجلیل کرد و مقام مادران شهدا را الهامگرفته از مکتب صبر و استقامت اهلبیت (ع) دانست.
عباسعلی رضایی گفت: مادران شهدا، پرچمداران فرهنگ ایثار و تداومدهندگان راه زینب کبری (س) هستند که با قلبی آکنده از ایمان، فرزندان خود را برای پاسداری از دین و میهن تقدیم کردند.
وی افزود: جایگاه معنوی مادران شهدا در جامعه، یادآور نقش والای زنان در تاریخ اسلام است؛ زنانی که در سایه صبر، بصیرت و عشق به ولایت، بنیان ایمان و استقامت را در خانوادههای ایرانی استوار ساختهاند.
رضایی در پایان با تجلیل از مادر شهیدان خالقیپور، صبر و پایداری او را نمونهای درخشان از بازتاب روح عاشورایی در عصر حاضر توصیف کرد.
اولین شهید خانواده خالقیپور داود، متولد سال ۱۳۴۴، سال ۱۳۶۲ در ۱۸ سالگی در عملیات خیبر (جزیره مجنون) به شهادت رسید. دو شهید دیگر یعنی فرزند دوم و سوم خانواده رسول و علیرضا که به ترتیب متولد سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۰ بودند، در سال ۱۳۶۷ و در ۱۹ و ۱۶ سالگی در منطقه شلمچه و در آغوش یکدیگر به شهادت رسیدند. حاج محمود، پدر شهیدان خالقیپور نیز که از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود، چند سال قبل درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.
مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ در دیدار با مادر شهید شهبازی: استقامت و ایمان خانوادههای شهدا ریشه در باورهای قرآنی و آموزههای اهلبیت (ع) دارد.
در این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با اشاره به نقش محوری خانوادههای معظم شهدا در پایداری ارزشهای انقلاب اسلامی گفت: استقامت و ایمان خانوادههای شهدا ریشه در باورهای قرآنی و آموزههای اهلبیت (ع) دارد؛ آنان وارثان مکتب صبر و ایثارند که با پایبندی به آرمانهای الهی، روح انقلابی ملت ایران را زنده نگاه داشتهاند.
رضایی افزود: منزلت معنوی خانوادههای شهدا در آیات و روایات جایگاهی بس رفیع دارد؛ چنانکه خداوند وعده داده است پاداش صابران و مجاهدان در راه حق، رضوان و قرب الهی است و این وعده الهی در چهرههای نورانی پدران و مادران شهدا جلوهای عینی یافته است.
وی در پایان، ضمن تجلیل از صبر و وقار مادر شهید شهبازی، یادآور شد: تداوم مسیر عزت و استقلال این سرزمین، مرهون ایمان پاک این خانوادههاست که در سایه عشق به ولایت، بالاترین سرمایه خویش را در راه خدا تقدیم کردند.