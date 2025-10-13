جشن «ستارههای دنبالهدار» با هدف حمایت از کودکان غزه در پیادهراه امیرکبیر شهر اراک برپا شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشن «ستارههای دنبالهدار» با هدف حمایت از کودکان غزه و همزمان با هفته کودک، با اجرای بخشهای مختلف فرهنگی و هنری در پیاده راه امیرکبیر لحظات شادی را برای حاضران ایجاد کرد.
منصوری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکانو نوجوانان استان مرکزی در حاشیه این برنامه با اشاره به اینکه چنین برنامهای به مناسبت هفته گرامیداشت کودک در نقاط مختلف اراک برپا شده است، گفت: بیش از ۴۰۰ برنامه همزمان با این هفته در استان اجرا شد که این جشن یکی از آنهاست.
شعر و سرودخوانی، نمایش کمدی و مسابقه از بخشهای مختلف این جشن بود.