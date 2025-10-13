پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان گفت: این اداره کل به دنبال فعالیت سامانه ناپایدار و وزش باد شدید، گرد و غبار محلی و کاهش محسوس دما هشدار سطح زرد صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روحالله زاهدی با بیان اینکه سامانه ناپایدار طی امروز در استان فعال است، افزود: بر این اساس طی امروز وزش باد شدید و در نواحی مستعد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا را شاهد خواهیم بود.
او نوع مخاطره این سامانه ناپایدار را احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی، خطر تشدید و گسترش آتش سوزی مراتع اعلام کرد و افزود: در صورت وقوع احتمال افت کیفیت هوا و کاهش دید افقی وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی همدان ادامه داد: احتیاط در ترددها به ویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سال خورده و کودکان در فضای باز، خودداری از پارک خودروها در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و پوشش گلخانهها توصیه میشود.
زاهدی تاکید کرد: با توجه به کاهش کیفیت هوا از امروز تا سهشنبه در اثر گرد و غبار از تردد غیرضروری و فعالیتهای ورزشی در فضای باز اجتناب شود.
براساس اعلام اداره کل هواشناسی همدان، طی ساعاتی از بعدازظهر امروز وزش باد شدید همراه با غبار رقیق را در منطقه و غرب و شرق استان همچون همدان، اسدآباد، بهار، تویسرکان، شهر کرفس درگزین، رزن، فامنین، قهاوند، گل تپه، کبودرآهنگ، ملایر و نهاوند خواهیم داشت.