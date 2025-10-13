به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، روح‌الله زاهدی گفت: دمای هوا در همدان یک تا دو درجه سانتیگراد افزایش داشته که این افزایش فردا مجدد کاهشی شده و می‌توان دما‌های فردا را دو درجه سانتیگراد کاهشی پیش‌بینی کرد.

او افزود: طی ساعاتی از اواسط امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید لحظه‌ای بوده که در برخی مناطق به ویژه مناطق شمال استان سرعت باد می‌تواند ۷۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت هم برسد.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به اینکه از فردا از سرعت باد کاسته می‌شود، گفت: آسمان استان فردا هم همچنان صاف و آفتابی بوده، در اواسط روز وزش باد و افزایش سرعت باد را می‌توان انتظار داشت.

زاهدی با بیان اینکه دمای هوای همدان طی ۲۴ ساعت گذشته بین هفت و ۲۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است، گفت: در این مدت بهار با پنج درجه سانتیگراد خنک‌ترین و نهاوند، فامنین و قهاوند با ۲۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شده‌اند.

او گفت: این روز‌ها دمای حوالی صفر درجه سانتیگراد سطح خاک را داریم که برای کشاورزان مدیریت زمان حائز اهمیت خواهد بود.