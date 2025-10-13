گاز روستای تل اسود شهرستان اهواز فردا به علت اجرای توسعه شبکه فردا بیست و دوم مهر ماه قطع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز خوزستان اعلام کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز روستای تل اسود در جاده اهواز خرمشهر فردا سه شنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

در این اطلاعیه از مشترکان این منطقه درخواست شده است از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.