اجرای طرح آبیاری هوشمند و آغاز مطالعه طرح استفاده از انرژی خورشیدی با هدف بهینه سازی انرژی و صرفه جویی در مصرف آب در مجموعه جهانی گلستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیر مجموعه جهانی گلستان از اجرای طرح آبیاری هوشمند برای حفاظت از فضای سبز و مطالعه استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق بخش‌هایی از کاخ گلستان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف منابع آب و انرژی در مجموعه تاریخی کاخ گلستان، در حال اجرا است.

آفرین امامی افزود: با توجه به اهمیت حفاظت از فضای سبز و درختان کهنسال کاخ گلستان، طرح آبیاری هوشمند با همکاری اداره کل پشتیبانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تهیه و به اتمام رسید.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: اجرای این طرح در سال ۱۴۰۴ با تأمین اعتبار لازم، به‌طور مؤثر در مدیریت مصرف آب و حفاظت از گیاهان مجموعه نقش خواهد داشت.

امامی افزود: سامانه آبیاری هوشمند متمرکز بر تأمین آب کافی برای فضای سبز مجموعه به ویژه درختان کهنسال موجود، طراحی شده و صرفه‌جویی در مصرف آب را نیز به همراه خواهد داشت. انتظار می‌رود اجرای این طرح، علاوه بر حفاظت از منابع آبی، هزینه‌های نگهداری فضای سبز کاخ را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

وی همچنین به طرح مطالعه استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: هم‌زمان با طرح آبیاری هوشمند، مطالعه‌ای در سطح کل مجموعه آغاز شده است تا امکان استفاده از انرژی خورشیدی برای تأمین برق بخش‌هایی از کاخ مورد بررسی قرار گیرد.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: این اقدام با هدف بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی در یک بنای تاریخی انجام می‌شود و پس از اتمام مطالعات، برنامه اجرایی آن تدوین خواهد شد.