مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت:سازمان حفاظت محیط زیست از صنایع پاک و سبز حمایت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به همراه جمعی از معاونین و روسای ستادی از شرکت پتروشیمی میاندوآب بازدید کرد.
جباری در حاشیه این بازدید و در نشست با علیرضا آقاجانی، رئیس مجتمع ضمن تقدیر از اقدامات محیط زیستی پتروشیمی میاندوآب، این شرکت را نمونهای موفق از همافزایی صنعت با رویکردهای محیط زیستی و توسعه پایدار دانست و افزود: مسئولیت اجتماعی حفظ محیط زیست، مهمترین وظیفه صنایع در قبال جامعه است.
وی با اشاره به حمایت سازمان حفاظت محیط زیست از صنایع پاک و سبز ادامه داد: سازمان محیط زیست هیچگاه مانع توسعه نبوده و تنها آن را به سوی توسعهای پایدار هدایت میکند تا نسل امروز و آینده از فضای زیستی سالم برای زندگی بهرهمند باشند.
جباری با تقدیر از اقدامات زیست محیطی مجتمع، بر تلاش بیشتر برای رفع کامل هرگونه آلودگی و استمرار و تداوم بیشتر فعالیتهای زیست محیطی تاکید کرد.
در این بازدید مسئول محیط زیست شرکت، گزارشی از اقدامات محیط زیستی صورت گرفته در مجتمع را ارائه کرد و سپس بخشهای مختلف شرکت از لحاظ رعایت مقررات و ضوابط محیط زیستی بصورت میدانی مورد پایش و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این بازدید سعید موسوی معاون محیط زیست انسانی، مهران نظری معاون توسعه مدیریت و منابع و رامین سلمان زاده رئیس اداره برنامه و بودجه اداره کل و موسی جسور رئیس اداره حفاظت محیط زیست میاندواب نیز حضور داشتند.