نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ در دومین روز برگزاری با استقبال بازدیدکنندگان خارجی همراه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای بیش از ۳۰۰ تولیدکننده و صنایع و شرکتهای دانش بنیان داخلی در ۲۲۸ غرفه ارائه و فرصتی مغتنم برای معرفی فرصتهای نوین صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است.
حضور گسترده شرکتها و هیئتهای تجاری از کشورهای عمان ، عراق و افغانستان در این نمایشگاه، نشانگر نقش ایران در رشد اقتصاد و توسعه تعاملات تجاری منطقه است.
نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ تا بیست و سوم مهر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس واقع در شهرک گلستان شیراز برپاست.