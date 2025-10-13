تصادف تریلی و پراید در محور مشهد - سرخس، دو فوتی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات آتش‌ نشانی مشهد گفت: تصادف یک دستگاه تریلی با پراید در جاده مشهد-سرخس دو کشته بر جای گذاشته است.

حسین صالح افزود: این حادثه صبح امروز دوشنبه حدود ساعت ۶:۴۰ در فاصله ۶۰ کیلومتری مشهد، حوالی روستای چاهک رخ داد.

وی ادامه داد: با توجه به شدت حادثه، آتش‌ نشانان ایستگاه‌ های شهر رضویه و مشهد به محل اعزام شدند و افراد محبوس در خودرو را از میان آهن‌ پاره‌ ها خارج کردند.

صالح با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه دو نفر (یک زن و یک مرد) جان خود را از دست دادند، خاطرنشان کرد: علت دقیق این تصادف در دست بررسی است.