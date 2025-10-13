پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: روستای سربیشه به عنوان روستای ملی صنایعدستی انتخاب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مجتبیامیر حسینی به اینکه ۳۵ هزار هنرمند در حوزه صنایعدستی استان فعالیت میکنند، گفت: به زودی روستای سربیشه گچساران به عنوان روستای ملی صنایع دستی انتخاب میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد هدف از اجرای این طرح را توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و الگوسازی برای سایر مناطق دانست و افزود: با تکمیل زنجیره ارزش، زمینه جذب سرمایهگذاری خصوصی فراهم شود.
او از برنامهریزی برای تکمیل زنجیره ارزش صنایعدستی در روستای سربیشه گچساران خبر داد و گفت: با راهاندازی مراحل شست و شو و پرداخت بافتههای داری، گام مهمی در مسیر صادرات این محصولات برداشته میشود.