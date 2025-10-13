به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از پیش‌بینی تولید بیش از ۴ هزار تن خرمالو از باغات این شهرستان خبر داد و ارزش اقتصادی این محصول را حدود ۱۲۰۷ میلیارد ریال اعلام کرد.

شهیدی پور گفت: شهرستان بابل دارای ۱۶۱ هکتار باغ خرمالو است که پیش‌بینی می‌شود امسال از این سطح، حدود ۴ هزار و ۲۵ تن محصول برداشت شود.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی این افزود: برآورد می‌شود این حجم از خرمالو ارزشی معادل یک هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال داشته باشد که به بازار مصرف عرضه خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در ادامه به فواید سلامت این میوه پرداخت و اظهار داشت:خرمالو به دلیل دارا بودن فیبر بالا، به بهبود عملکرد سیستم گوارش کمک می‌کند و همچنین منبع غنی از آنتی‌اکسیدان‌های مهمی مانند بتاکاروتن و فلاونوئید‌ها است.

شهیدی پور شرایط نگهداری مطلوب این محصول را نیز تشریح کرد و گفت: این محصول را می‌توان در دمای ۱- تا ۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی ۸۵ تا ۹۰ درصد، به مدت ۳۰ تا ۷۵ روز نگهداری کرد.