نمایشگاه پاییزه عرضه مستقیم کالا با هدف تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تأمین اقلام اساسی در شهرستان زارچ آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان زارچ با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم و تولید داخلی، گفت:برگزاری چنین نمایشگاههایی نقش مؤثری در تنظیم بازار و دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز دارد و هدف ما این است که خانوادهها بتوانند مایحتاج خود را با قیمت مناسب تهیه کرده و درعین حال تولیدکنندگان محلی نیز از این فرصت برای عرضه مستقیم محصولات خود بهرهمند شوند.
پرویزی با اشاره به حضور حدود ۶۰ غرفه در این نمایشگاه، افزود:در این نمایشگاه انواع محصولات از جمله کیف، کفش، مواد غذایی واقلام مصرفی خانوار با تخفیفهای ۱۰ تا ۵۰ درصدی عرضه میشود.
وی همچنین ازهمکاری اداره صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاههای اجرایی قدردانی کرد وگفت:حضور تولیدکنندگان ازاستانهای یزد، کرمان، کرمانشاه و خراسان رضوی نشاندهنده ظرفیت بالای تعامل اقتصادی میان استانهاست؛ با این حال اولویت عرضه با تولیدکنندگان بومی شهرستان زارچ و استان یزد است.
رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت شهرستان زارچ نیز اظهار داشت:در حال حاضر مرغ منجمد تنظیم بازار با نرخ ۹۲ هزار تومان ومرغ گرم باقیمت ۱۳۶ هزار تومان درحال توزیع است واقلامی نظیر برنج وماهی نیز باقیمت مصوب توزیع میشود.
حکیمی فرد خاطر نشان کرد:نمایشگاه عرضه مستقیم کالای شهرستان زارچ تا ۲۸ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۲۲:۳۰ در محل حسینیه اعظم سرچشمه زارچ دایر است.