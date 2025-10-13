براساس داده‌های ساماه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۴ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و هوای ۱۰ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، دوشنبه ۲۱ مهرماه در دزفول روی عدد ۱۶۲، اندیمشک ۱۵۷، دشت آزادگان و هویزه ۱۵۳ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی است.

در این مدت شوش با ۱۴۳، شوشتر ۱۴۰، خرمشهر ۱۳۵، اهواز ۱۳۳، بهبهان ۱۲۱، مسجدسلیمان و هندیجان، ۱۱۴، ملاثانی ۱۰۷، لالی ۱۰۵ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

همچنین شهر‌های آبادان، آغاجاری، امیدیه، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، گتوند، ماهشهر و هفتک هوای قابل قبول دارند.