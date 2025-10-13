به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، رسانه‌های محلی افغانستان اعلام کردند: این درگیری در شهرستان «یاوان» استان بدخشان میان طالبان هلمندی و طالبان بومی بدخشان به وقوع پیوست که بر اثر آن هشت نفر کشته شدند.

گفته می‌شود، این درگیری زمانی آغاز شد که نیرو‌های طالبان جنوب افغانستان یک معدن طلا را در این استان تصاحب کرده بودند که با حمله طالبان بومی بدخشان مواجه شدند.

هنوز مسئولان محلی بدخشان در این باره واکنشی نشان نداده‌اند.

استخراج‌های خودسرانه معادن در افغانستان یکی از مشکلاتی است که در برابر حکومت این کشور قرار دارد.