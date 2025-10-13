پخش زنده
مدیرعامل ستاد دیه ایلام گفت: خیر نیکاندیش ایلامی هزینه ولیمه حج خود را صرف آزادی چهار زندانی جرائم غیرعمد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مراد بابایی» مدیرعامل ستاد دیه استان ایلام اظهار داشت: یکی از خیرین نیکاندیش ایلامی پس از بازگشت از سفر معنوی حج، با حضور در ستاد دیه استان، هزینه ولیمه خود را برای آزادی زندانیان نیازمند اهدا کرد.
وی افزود: با اقدام ارزشمند این نیکوکار، چهار زندانی جرائم غیرعمد که به دلیل بدهیهای مالی در حبس بودند، آزاد و به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
مدیرعامل ستاد دیه ایلام با اشاره به اینکه احسان و نوعدوستی از ویژگیهای برجسته مردم این خطه است، مطرح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، با همکاری خیرین، نهادهای حمایتی و ستاد دیه، ۸۴ زندانی جرائم غیرعمد در استان ایلام آزاد شدهاند.