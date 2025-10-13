به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه دومین روز رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ - مصر در رده بزرگسالان، علیرضا ایزدی ملی پوش کشورمان در دسته ۵۹ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم و سوم به ترتیب از مهار وزنه ۱۷۷ و ۱۷۸ کیلوگرمی بازماند و در جایگاه هشتم جهان قرار گرفت.

تیم ملی بزرگسالان آقایان کشورمان با ترکیب حسن پاشاپور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندرزاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان ۱۹ تا ۲۶ مهر برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارد.