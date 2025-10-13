به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بسته خبری ۱۲۰ ثانیه، عناوین رویداد‌های روز یک شنبه، ۲۰ مهر ۱۴۰۴ را مرور و بررسی کرده است.

بهره برداری از مدرسه خیرساز مرحوم بنویدی در شهر سلفچگان، بیانیه جامعه مدرسین درباره تکالیف دستگاه‌ها در حوزه حجاب و عفاف، آغاز پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس، برگزاری دومین همایش بین‌المللی مطالعات تطبیقی اخلاق در اسلام و مسیحیت، نشست مشترک بخشدار مرکزی قم با مدیرعامل شهرک صنعتی شکوهیه، عطر افشانی مزار مطهر امامزاده موسی مبرقع (ع)، توزیع تخم مرغ در میان دانش آموزان شهرستان جعفرآباد و قهرمانی قم مسابقات چهارجانبه شمشیربازی مهمترین عناوین رویداد‌های خبری بسته ۱۲۰ ثانیه امروز است.