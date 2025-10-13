معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین از آغاز مزایده ۴۱ دستگاه خودروی ایرانی و خارجی توقیف شده پرونده رضایت خودرو به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، معاون اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب قزوین گفت: مزایده این خودرو‌ها که به درخواست شکات صورت می‌گیرد، از ۲۱ مهر ماه آغاز و تا ۱۱ آبان ماه ادامه خواهد یافت.

متقاضیان می‌توانند برای شرکت در این مزایده به سامانه ستاد مراجعه کرده و پس از تکمیل فرایند ثبت نام، نسبت به خرید خودروی مورد علاقه خود اقدام کنند.

به گفته وی، خرید خودرو‌ها به صورت نقدی انجام می‌شود؛ به این ترتیب که اشخاص موظفند ۱۰ درصد از مبلغ را در روز مزایده و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت کنند.

واحد اجرای احکام کیفری اعلام آمادگی کرد به محض تکمیل وجه، در همان روز نسبت به تحویل خودرو به خریدار اقدام خواهد شد.

پیش از این، ۲۹ دستگاه خودروی ایرانی توقیف شده از طریق سامانه ستاد به فروش رسیده و حاصل آن به شکات پرونده پرداخت شده است.