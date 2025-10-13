به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: دکتر فرحناز جوکار، دکتر پروین بابایی، دکتر فریبرز منصور قناعی، دکتر سامان معرفی‌زاده، دکتر جلیل جعفری، دکتر سهیل حسین‌پور و دکتر عنایت‌الله همایی‌راد، هفت تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه هستند که در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان قرار گرفتند و این موفقیت علمی نشان‌دهنده انجام فعالیت‌های پژوهشی اثرگذار و مورد توجه جامعه بین‌المللی از سوی پژوهشگران این دانشگاه و در ادامه تلاش‌های مستمر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش حاصل شده است.