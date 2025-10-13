به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مراد فتحی در جریان بازدید خبرنگاران رسانه‌های محلی از یکی از واحد‌های تولیدی که تعدادی از زندانیان در آن مشغول فعالیت هستند با اعلام این خبر گفت: ۲ هزار تن از زندانیان شاغل خارج از زندان در ۱۷۶ کارگاه کوچک و بزرگ مشغول فعالیت هستند.

او ادامه داد: ۷۲ درصد از زندانیان واجد شرایط در زندان‌های آذربایجان غربی و سایر واحد‌های تولیدی مشغول به کار هستند.

مدیرکل زندان‌های استان تاکید کرد: این زندانیان پس از پایان محکومیت خود در واحد‌های مختلف تولیدی مشغول فعالیت خواهند شد.