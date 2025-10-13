خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سرهنگ سید مختار باویر فرمانده انتظامی شهرستان دهلران اظهار داشت: به منظور ایجاد ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش رضایت مندی شهروندان، طرح آرامش در شهر پس از هماهنگی با مرجع قضائی به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان موفق شدند در راستای اجرای این طرح تعداد ۲۰۰ بسته مواد مخدر کشف، ۲۳ نفر خرده فروش مواد و ۵ نفر راننده به علت مصرف مواد مخدر دستگیر، جمع آوری ۹ معتاد متجاهر و معرفی به کمپ، پلمپ یک باب مغازه و منزل محل خرید وفروش و جاساز موادمخدر توقیف ۵ دستگاه خودرو متخلف و انتقال به پارکینگ بود.

این مقام انتظامی در ادامه اضافه کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ باویر در پایان با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها به صورت مستمر در راستای برقراری امنیت پایدار تداوم دارد گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.