بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها در تایباد به ۳۶۰ خانوار کمک های معیشتی، درمانی، آموزشی و در زمینه مسکن ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول دفتر بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ ها در تایباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون هزار و ۴۰۰ مددجو در قالب ۳۶۰ خانوار از خدمات این بنیاد در تایباد استفاده کرده اند که اغلب در زمینه‌ های معیشتی، درمان، مسکن و آموزش و به ارزش ۶۳۲ میلیون تومان بوده است.

سمانه پذیره افزود: حدود ۶۰ درصد از جامعه هدف بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ ها در تایباد، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار دارند که از سوی این بنیاد، تحت حمایت‌ های تکمیلی و مازاد قرار دارند.

وی ادامه داد: حدود ۶۰۰ خیر و نیکوکار با دفتر بنیاد در این شهرستان تعامل و همکاری می‌ کنند که افزون بر ۹۰ درصد آنان بومی هستند.

پذیره با اشاره به خدمات بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ ها در تایباد بیان کرد: امسال ۱۰۰ بسته نوشت‌ افزار و ۱۰۰ جفت کفش جدید به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی میان دانش‌ آموزان تحت پوشش توزیع شد که ارزش آن ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

وی اضافه کرد: در حوزه درمان و سلامت، به طور متوسط ماهانه ۲۰۰ نفر از مددجویان برای ارائه خدمات رایگان پزشکی و دندانپزشکی و همچنین دریافت دارو به مطب‌ها و داروخانه‌ های سطح شهرستان مراجعه می‌ کنند.

مسئول دفتر بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ ها در تایباد گفت: همچنین ۲۳۳ میلیون تومان لباس نو مردانه، زنانه و بچگانه که از سوی خیران تهیه شده بود، میان همه افراد تحت پوشش در حال توزیع است.

پذیره گفت: در همین مدت ۱۹۱ میلیون تومان مواد غذایی و ۴۸ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان لوازم خانگی توزیع و نیز در حوزه‌ های بازسازی منازل ۲۵ میلیون تومان و فعالیت‌ های فرهنگی ۱۲۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم همچنین ۱۰ میلیون تومان فطریه و یک میلیون تومان کفاره به بنیاد آبشار عاطفه‌ ها، به عنوان یکی از نهادهای خیریه، در سال جاری پرداخت کرده‌ اند.