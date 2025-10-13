به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، آخرین وضعیت تولیدات برنامه «ایران‌جان» و اقدامات صورت گرفته در دیدار آینه‌دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با هاشمی استاندار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هاشمی استاندار ضمن ابراز حمایت کامل از این رویداد، بر لزوم توجه به معرفی دقیق‌تر پتانسیل‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد.

وی افزود: باید در این برنامه علاوه بر معرفی جاذبه‌های گردشگری و طبیعی استان، فرصت‌ها و ظرفیت‌های رشد و توسعه خراسان جنوبی نیز به‌طور ویژه مطرح شوند.

در این دیدار همچنین تصمیمات مهمی در خصوص حوزه‌های پشتیبانی اتخاذ شد که به منظور تسهیل روند تولیدات و رفع نیاز‌های مختلف بود.

استاندار خراسان جنوبی نیز قول مساعد داد که حمایت‌های لازم را در این زمینه‌ها ارائه دهد.

آینه دار مدیرکل صدا و سیمای استان در این جلسه با اشاره به روند مطلوب تولیدات «ایران‌جان» گفت: تولیدات به خوبی پیش رفته و آثار با کیفیتی تولید شده است و همچنان در تلاش هستیم تا با همکاری‌های بیشتر، پروژه را به بهترین نحو ادامه دهیم.

در ادامه این نشست درخصوص رویداد «ایران‌جان» و تأثیرات آن بر معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های استان نیز گفت‌و‌گو شد.