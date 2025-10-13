پخش زنده
پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه رازی اعلام کرد: فراخوان جشنواره تجربهنگاری سرآمدان منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،پایگاه اطلاعرسانی دانشگاه رازی اعلام کرد : تولید محتوا با ثبت تجربیات مثبت و منفی سرآمدان حوزه فناوری و نوآوری از مهمترین بخشهای جشنواره تجربهنگاری سرآمدان است .
در قالب:فیلم کوتاه، پادکست، ویدیوکست، یا موشنگرافی در این رویداد شرکت کنند.
