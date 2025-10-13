به منظور بهبود تردد و ارتقای زیرساخت‌های روستایی، طرح آسفالت ۱۰ هزار مترمربعی معابر روستای مهدی‌آباد ایلام با اعتبار بیش از ۴۰ میلیارد ریال اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مهدی کاکی» مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایلام گفت: عملیات آسفالت معابر روستای مهدی‌آباد به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد ریال به اجرا درآمده است.

وی افزود: اجرای این طرح یکی از مهم‌ترین مطالبات اهالی روستا بود که با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های اجرایی، به مرحله اجرا رسید.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ایلام ادامه داد: نهضت آسفالت در سطح روستا‌های شهرستان ایلام با هدف بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان ادامه دارد و طبق برنامه‌ریزی، این طرح در چند روستای دیگر نیز در حال اجراست.