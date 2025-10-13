به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز کاشان گفت: طرح‌های در دست اقدام مجمع خیران مدرسه ساز امسال در کاشان با زیر بنای ۱۲۰ هزار و ۳۷۰ مترمربع در حال ساخت است.

محمد کتابچی با بیان اینکه ۱۶ طرح دیگر در شهرستان کاشان آماده اجرا است، افزود: با ساخت، افتتاح و بهره برداری از این طرح‌ها ۱۳۰ کلاس به مجموعه کلاس مدارس شهرستان افزوده و بیش از ۲۸ هزار و ۴۸۰ مترمربع هم به زیربنای تأسیسات آموزشی شهرستان افزوده می‌شود.

وی همچنین گفت: ۱۴ طرح نیز امسال در حال عقد قرارداد برای ساخت و برای این طرحها۹۶۸ میلیارد تومان اعتبار لازم است.

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز کاشان با بیان اینکه مهاجرپذیر بودن کاشان و وجود جمعیت زیاد اتباع، نیاز به فضای آموزشی را تشدید کرده است، افزود: در حال حاضر ۳۰ درصد خلاء فضای آموزشی در شهرستان کاشان وجود دارد و برای جبران آن، به ساخت حدود ۱۰۰ مدرسه نوساز نیاز است.

کتابچی گفت: با وجود ساخت انبوه مدارس، هنوز ۹۳ مدرسه غیرایمن و تخریبی وجود دارد که دانش‌آموزان زیر سقف آنها مشغول به تحصیل هستند و باید در اولویت بازسازی یا جایگزینی قرار گیرند.