دبیر رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب و کار‌ها در برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این رویداد موانع بر سر راه تحقق اقتصاد و تحول دیجیتال دستگاه‌ها بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی اصغر انصاری در نشست خبری این رویداد که قرار است ۲۸ و ۲۹ مهر در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شود، افزود: قانون برنامه هفتم سال گذشته به دولت چهاردهم ابلاغ شد و در ماده ۴۸ قانون همه صنایع باید به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند و ماده ۱۰۷ قانون، همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است برنامه دیجیتال خود را آماده کنند.

آقای انصاری گفت: بر اساس این قانون ۳۵ درصد رشد اقتصاد باید از بهره وری محقق شود و اقتصاد دیجیتال یکی از راهکار‌های تحقق رشد اقتصادی است.

وی افزود: اقتصاد‌های ما در بخش نفت، صنایع و معادن در سطح کلان و بنگاهی باید برنامه تحول دیجیتال خود را آماده کنند و در این رویداد قرار است نحوه تنظیم این برنامه تحولی بررسی شود.

انصاری گفت: برای نوشتن برنامه تحول دیجیتال صنایع باید وضع موجود ارزیابی شود و در این رویداد باید بلوغ دیجیتالی آنها ارزیابی شود.

وی افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار است به دستگاه‌ها در تنظیم برنامه تحول دیجیتال خود کمک کند و البته برخی مدل‌های بومی هم هست که باید با توجه به ویژگی‌های صنایع به روز رسانی شود.

دبیر رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع و کسب و کار‌ها در برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این رویداد موانع حقوقی، فرهنگی و ساختاری دستگاه‌ها برای تحول دیجیتال بررسی می‌شود.