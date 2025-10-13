به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی ۳۰ فرصت جدید استان به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی در سامانه مرکز خدمات سرمایه گذاری خوزستان بارگذاری و این اقدام در راستای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران انجام شد.

جواد کاظم‌نسب الباجی با اشاره به ثبت ۲۷ هزار نفر اشتغال جدید در سامانه تامین اجتماعی استان افزوذ: پیگیری رفع موانع و مشکلات طرح‌های سرمایه گذاری و هدایت صحیح منابع مالی در راستای تکمیل طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا از جمله دیگر اقدامات در راستای رونق سرمایه گذاری در خوزستان بوده است.

او ادامه داد: در بخش صنعت ۸۱ پروانه، کشاورزی ۱۹۲ و گردشگری چهار مورد پروانه بهره برداری صادر شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: حجم سرمایه گذاری پروانه‌های صادر شده در بخش صنعت ۸ هزار و ۱۴ میلیارد تومان، در بخش کشاورزی ۲ هزار و ۴۹۹ میلیارد تومان و در بخش گردشگری ۴۱۰ میلیارد تومان بوده است.

کاظم‌نسب الباجی میزان اشتغال ایجاد شده با صدور این میزان پروانه بهره برداری در بخش صنعت را چهار هزار و ۱۴ نفر، کشاورزی ۷۲۵ نفر و گردشگری ۸۷ نفر عنوان کرد.