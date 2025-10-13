به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی فراهانی گفت: از سال ۱۳۷۷ تاکنون ۲۶۴ مدرسه توسط خیرین در همدان ساخته شده و ۱۰۸ پروژه آموزشی دیگر نیز با مشارکت خیرین در دست اجراست.

او افزود: تنها در مهرماه امسال ۴۴ پروژه آموزشی در استان به بهره‌برداری رسید که ۳۴ پروژه آن با مشارکت خیرین ساخته شده است.

رئیس هیئت مدیره‌ی خیرین مدرسه ساز استان همدان ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۸ پروژه آموزشی در استان در دست اجراست، گفت: بیش از ۷۴ پروژه آن توسط خیرین تأمین شده است.

این جشنواره به منظور تکریم خیرین و ترویج فرهنگ خیرّی و همچنین جذب مشارکت خیران جدید برگزار می‌شود.

بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان ۳۰ مهر در سالن اتاق بازرگانی برگزار می‌شود.