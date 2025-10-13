خراسان رضوی در صدر مقاصد زائران و گردشگران در سال ۱۴۰۳، قرار گرفت.

خراسان رضوی، در صدر مقاصد زائران و گردشگری

خراسان رضوی، در صدر مقاصد زائران و گردشگری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: این استان پارسال با بیش از ۱۸ میلیون تعداد نفر شب اقامت و ظرفیت ۶۳ درصدی اشغال واحد‌های اقامتی، در جذب مسافر، در کشور برتر بود.

سید جواد موسوی افزود: سال گذشته در فصل پاییز، ۵۰ درصد هتل‌ها هتل آپارتمان‌ها و مراکز اقامتی اشغال بود که با ارائه خدمات و تخفیف ۳۰ تا ۶۰ درصدی جامعه هتل داران، این درصد اشغال به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: خدمات برای گردشگران خارجی هم مانند زائران و گردشگران داخلی پیش بینی شده است.

در خراسان رضوی بیش از دو هزار و ۵۰۰ هتل، هتل آپارتمان و مراکز اقامتی با ۲۲۷ هزار تخت وجود دارد.