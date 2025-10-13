پخش زنده
از فردا دمای هوا در خراسان جنوبی به طور نسبی کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی شرایط جوی در استان پایدار و یکنواخت خواهد بود.
زارعی افزود: فردا علاوه بر افزایش موقت ابر در بعضی ساعات بر سرعت ورزش باد افزوده میشود و در برخی نقاط از جمله مرز شرقی احتمال گرد و خاک هم محتمل است.
وی گفت: دما هم از فردا به طور نسبی کاهش پیدا میکند.
به گفته کارشناس هواشناسی در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای ۸ درجه سلسیوس خنکترین و طبس و دهسلم مشترکاً با بیشینه دمای ۳۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۲ و ۳۲درجه ثبت شد.