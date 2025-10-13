رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی از ارتقای این مرکز به پژوهشگاه ملی سرطان خبر داد و این تحول را گامی مؤثر در گسترش فعالیت‌های علمی و فناورانه کشور در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رامین صرامی‌فروشان، رئیس پژوهشگاه ملی سرطان امروز در هفتمین پویش سراسری غربالگری سرطان‌های شایع بانوان، با بیان اینکه ارتقاء پژوهشگاه سرطان معتمد جهاددانشگاهی به پژوهشگاه ملی سرطان با حمایت هیئت رئیسه جهاددانشگاهی، ستاد مرکزی و معاونت پژوهشی این نهاد انجام شده است، اظهار کرد: در ساختار جدید، سه پژوهشکده تخصصی شامل پژوهشکده پزشکی بازساختی و درمان‌های پیشرفته در سرطان، پژوهشکده فناوری‌های همگرا در سرطان و پژوهشکده پزشکی شخص‌محور و کیفیت زندگی زیرمجموعه این پژوهشگاه خواهند بود و حدود ۱۰ دپارتمان پژوهشی در این قالب فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: این اتفاق مبارک، حاصل سه دهه تلاش متخصصان و پژوهشگران جهاد دانشگاهی است و امیدواریم با حمایت مسئولان، این پژوهشگاه به مرجع ملی توسعه فناوری‌های نوین در حوزه سرطان تبدیل شود.

احداث «برج فناوری و اکوسیستم درمان‌های نوین سرطان»

صرامی‌فروشانی در ادامه با اشاره به پروژه دوم پژوهشگاه گفت: با حمایت جدی مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اقتصاد دانش‌بنیان، عملیات احداث برج فناوری و اکوسیستم درمان‌های نوین سرطان آغاز شده است.

وی ادامه داد: این برج ۱۵ طبقه با زیربنای حدود ۱۰ هزار مترمربع در یکی از بهترین نقاط شهر در حال احداث است و بخشی از بودجه آن تأمین شده است. با تزریق کامل اعتبارات و حمایت مجلس، تکمیل پروژه سرعت خواهد گرفت. طبقات فوقانی برج نیز به تولید فرآورده‌های فناورانه مرتبط با درمان‌های نوین سرطان اختصاص خواهد یافت.

«فرهنگ جهادی در کنار فناوری؛ شاخص اصلی فعالیت پژوهشگاه»

رئیس پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت حفظ هویت فرهنگی جهاد دانشگاهی در کنار توسعه فناوری گفت: همان‌گونه که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اشاره کرده‌اند، فعالیت‌های جهاد دانشگاهی باید دارای پیوست فرهنگی باشد. ما نیز با وجود تمرکز بر توسعه فناوری، این اصل را فراموش نکرده‌ایم و تلاش می‌کنیم روح و مزه فرهنگی در تمامی فعالیت‌های فناورانه ما جاری باشد.

صرامی‌فروشانی افزود: در حوزه سلامت نیز رویکرد فرهنگی را دنبال می‌کنیم و به‌رغم اینکه یک مرکز توسعه فناوری هستیم، فعالیت‌های فرهنگی تخصصی جدی را در حوزه سلامت پیش می‌بریم. خوشبختانه این موضوع اکنون به یکی از شاخص‌های اصلی جهاد دانشگاهی در پژوهشکده معتمد تبدیل شده است.

تداوم طرح ملی غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطان

وی در ادامه با اشاره به سابقه ۳۰ ساله این مجموعه در حوزه تشخیص زودهنگام سرطان خاطرنشان کرد: حدود سه دهه پیش، فعالیت ما در قالب یک درمانگاه کوچک در خیابان شهید نظری آغاز شد؛ در زمانی که حتی مفهوم تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان در کشور چندان شناخته‌شده نبود. امروز همان رویکرد، در قالب برنامه‌ای جامع و علمی در سطح ملی دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: این برنامه غربالگری و تشخیص زودهنگام به هیچ‌وجه طرحی مقطعی یا غیرعلمی نیست، بلکه با همکاری معاونت پژوهش و فناوری، حوزه درمان و حوزه فرهنگی پژوهشگاه به‌صورت منسجم و هدفمند پیش می‌رود.

از درمانگاه کوچک تا پژوهشگاه ملی سرطان

صرامی‌فروشانی در پایان یادآور شد: پژوهشگاه ملی سرطان امروز نتیجه تلاشی است که از یک درمانگاه کوچک آغاز شد و اکنون به مجموعه‌ای فناورانه و پیشرو در سطح ملی تبدیل شده است. جهاد دانشگاهی با تکیه بر رسالت خود در حل مسائل ملی و بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه، گام بلندی در مسیر ارتقای سلامت جامعه برداشته است.

پویش سراسری آگاهی‌بخشی سرطان پستان در سه محور ترویج، آموزش و درمان اجرا می‌شود

رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با اشاره به آغاز پویش سراسری آگاهی‌بخشی سرطان پستان هم‌زمان با ماه جهانی سرطان گفت: این پویش ملی به‌صورت هدفمند و در سه محور ترویجی، آموزشی و درمانی در حال اجراست و تلاش می‌کنیم در کنار اطلاع‌رسانی عمومی، خدمات واقعی و ملموسی به جامعه ارائه شود.

رامین صرامی‌فروشانی افزود: همکاران ما در ستاد، در اجرای این برنامه نقش بسیار مؤثری دارند. این پویش در قالب برنامه‌ای معتبر و ملی طراحی شده و هم‌زمان با ماه جهانی آگاهی‌بخشی سرطان پستان در سراسر کشور اجرا می‌شود. اهمیت اختصاص یک ماه کامل جهانی به موضوع آگاهی‌بخشی درباره سرطان، نشان‌دهنده حساسیت بالای این مسئله در سطح دنیا و کشور ماست.

اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و درمانی گسترده

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این پویش توضیح داد: در حوزه فرهنگی، فعالیت‌هایی نظیر نصب استندها، بنرها، برنامه‌های نمادین مانند رنگ‌آمیزی بنا‌های شاخص شهری و سایر اقدامات ترویجی با محور آگاهی‌بخشی انجام می‌شود. در حوزه آموزش نیز، دوره‌های عمومی و تخصصی برگزار می‌کنیم تا سطح دانش مردم و کادر درمان درباره تشخیص زودهنگام افزایش یابد.

وی افزود: در بخش درمان نیز خدمات متعددی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود؛ از جمله معاینات رایگان و درمان کامل بیماران شناسایی‌شده در فرآیند غربالگری. اگر در جریان این معاینات، فردی مبتلا به سرطان تشخیص داده شود، روند درمان او تا آخرین مرحله به‌صورت کاملاً رایگان انجام خواهد شد.

سرطان پستان؛ شایع‌ترین نوع سرطان در میان زنان

صرامی‌فروشانی با تأکید بر اهمیت آگاهی و تشخیص زودهنگام گفت: سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در دنیاست و این موضوع محدود به ایران نیست. بر اساس آمار‌های جهانی، این نوع سرطان بدون در نظر گرفتن جنسیت نیز از شیوع بالایی برخوردار است؛ با این تفاوت که حدود ۹۹ درصد مبتلایان را زنان تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، اثرات اجتماعی و خانوادگی آن بسیار گسترده‌تر است.

وی تصریح کرد: اگر سرطان پستان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، شانس بقا بسیار بالاست، اما در صورت تشخیص دیرهنگام، هم احتمال بهبودی کاهش می‌یابد و هم هزینه‌های درمان چندین برابر می‌شود. گاهی بیماران برای چند ماه عمر بیشتر، مجبور به صرف میلیارد‌ها تومان هزینه می‌شوند، در حالی‌که با یک غربالگری ساده و کم‌هزینه می‌توانست درمان قطعی را به همراه داشته باشند.

تأخیر در تشخیص؛ چالش جدی کشور در حوزه سرطان

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: متأسفانه میانگین اندازه تومور در زمان تشخیص سرطان پستان در کشور ما هنوز بالاست؛ حدود ۳۲ میلی‌متر، در حالی‌که استاندارد جهانی حدود ۸ میلی‌متر است. این فاصله نشان می‌دهد که در حوزه تشخیص زودهنگام هنوز باید گام‌های بلندی برداریم.

وی افزود: با همکاری نهاد‌های مرتبط، به‌ویژه حوزه سلامت زنان، تلاش می‌کنیم این فاصله را کاهش دهیم و فرهنگ غربالگری منظم را در جامعه نهادینه کنیم. تشخیص به‌موقع علاوه بر نجات جان بیمار، از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز به حفظ سلامت خانواده و جامعه کمک می‌کند.

رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی گفت: تجربه ما نشان داده است که ابتلای زنان به سرطان پستان اثرات بسیار عمیق‌تری بر خانواده دارد. وقتی مادر خانواده درگیر بیماری می‌شود، کل ساختار عاطفی و روانی خانه تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از این رو، حمایت از زنان و آموزش برای پیشگیری و تشخیص زودهنگام، در واقع حمایت از بنیان خانواده است.

وی با قدردانی از مشارکت پژوهشگران، پزشکان، نیرو‌های فرهنگی و داوطلبان در اجرای پویش سراسری سرطان پستان تأکید کرد: امیدواریم با همت جمعی و تداوم این برنامه، بتوانیم گام مؤثری در کاهش آمار ابتلا و مرگ‌ومیر ناشی از سرطان پستان در کشور برداریم.