قیمت نفت پس از افت شدید، با امید به کاهش تنش‌های تجاری بین واشنگتن و پکن، بخشی از زیان خود را جبران کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۲۰ مهر) پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح پنج‌ماه اخیر در جلسه معاملاتی پیشین (جمعه، ۱۸ مهر)، با امید سرمایه‌گذاران به کاهش تنش‌های تجاری پکن و واشینگتن در پی مذاکرات احتمالی رؤسای جمهوری آمریکا و چین افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال پس از افت ۳.۸۲ درصدی در معامله‌های روز جمعه و رسیدن به پایین‌ترین سطح از هفتم مه (۱۷ اردیبهشت)، تا ساعت ۶ و ۲۲ دقیقه به‌وقت گرینویچ به ۶۳ دلار و ۶۵ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم پس از ثبت افت ۴.۲۴ درصدی در روز جمعه و رسیدن به پایین‌ترین سطح از هفتم مه، با ۸۹ سنت یا ۱.۵۱ درصد افزایش، ۵۹ دلار و ۷۹ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

قیمت این شاخص روز سه‌شنبه نهایی می‌شود، زیرا دوشنبه در بعضی ایالت‌های آمریکا تعطیل رسمی است.

سوورو سارکار، تحلیلگر انرژی در مؤسسه دی‌بی‌اس (DBS) در این باره گفت: سقوط قیمت در هفته گذشته بیشتر به‌دلیل آتش‌بس در غزه و بازگشت نوسان‌های تجاری آمریکا و چین پیش از مهلت آتش‌بس تجاری دهم نوامبر (۲۰ آبان) بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد فروش گسترده در بازار‌ها اکنون با تمایل هر دو طرف برای مذاکره محدود شده است و چشم‌انداز کوتاه‌مدت به نتیجه نهایی مذاکرات تجاری بستگی دارد.

تنش‌های تجاری واشنگتن و پکن هفته گذشته پس از آن شدت گرفت که چین کنترل‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب را گسترش داد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در واکنش روز جمعه اعلام کرد که از یکم نوامبر (دهم آبان)، تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر صادرات چین به مقصد آمریکا، به‌همراه محدودیت‌های جدید بر هر نرم‌افزار حیاتی اعمال خواهد شد.

با این حال، ترامپ روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال (Truth Social) نوشت: نگران چین نباشید، همه موارد درست خواهد شد!

این اظهارات در آستانه دیدار احتمالی ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در حاشیه نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی مطرح شده است؛ دیداری که به گفته جیمسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، هنوز هم می‌تواند در اواخر ماه جاری برگزار شود.

تحلیلگران بانک آمریکایی گلدمن ساکس در یادداشتی نوشتند: محتمل‌ترین سناریو این است که هر دو طرف از تهاجمی‌ترین سیاست‌ها عقب‌نشینی کنند و مذاکرات منجر به تمدید بیشتر و احتمالاً نامحدود، توقف تشدید تعرفه‌ها شود؛ توقفی که در ماه مه حاصل شد.

با این حال، این تحلیلگران هشدار دادند که خطر تشدید تنش‌های تجاری همچنان وجود دارد و ممکن است به تعرفه‌های بالاتر یا محدودیت‌های شدیدتر صادرات، دست‌کم به‌صورت موقت، منجر شود.

قیمت نفت در ماه‌های مارس و آوریل هم در اوج تنش‌های تجاری آمریکا و چین کاهش یافته بود.

داده‌های گمرکی نشان می‌دهد که واردات نفت خام چین در سپتامبر نسبت به مدت مشابه پارسال با ۳.۹ درصد افزایش به روزانه ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است، زیرا پالایشگاه‌ها با بالاترین نرخ عملیاتی امسال فعالیت می‌کنند و روند ذخیره‌سازی ادامه دارد.

در خاورمیانه، حماس روز دوشنبه هفت گروگان باقی‌مانده رژیم صهیونیستی را آزاد کرد.

یک مقام مسئول در این عملیات اعلام کرد که این اقدام بخشی از مرحله اولیه توافق آتش‌بس است که با میانجیگری ترامپ و با هدف پایان دادن به درگیری در غزه انجام شده است.