به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قیمت مرغ در بازار مازندران که هفته های اخیر با افزایش قابل توجهی رو‌به‌رو شده بود با واکنش استاندار مازندران و دستور لازم به مسئولان مربوطه و لغو مرخصی فرمانداران تا تعادل در بازار مرغ همراه شد، دستوری که سبب شد قیمت مرغ در مازندران در یک هفته اخیر روند کاهش بگیرد.



بررسی میدانی از بازار مواد پروتئینی در مازندران نشان می دهد در یک هفته اخیر قیمت هرکیلو مرغ در بازار با کاهش بیست تا ۲۵ هزار تومانی رو‌به‌رو شد و هر کیلوگرم اکنون از ۱۱۵ تا ۱۴۲ هزار تومان به فروش می رسد.

مردم از دو یا چند نرخی بودن مرغ گلایه مند هستند و کارشناسان معتقدند قیمت مرغ را میزان عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌کند و استقبال مشتریان، تعیین کننده قیمت این ماده پروتئینی است.

مهدی حسن پور سری به بازار مرغ زده و گزارشی تهیه کرده است