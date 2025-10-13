مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام گفت: بیش از ۹ هزار راننده و ناوگان باری، مسافری و وانت‌بار در استان در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با کارت هوشمند فعال فعالیت کردند.

ایلام، خانه بیش از ۹ هزار راننده و ناوگان باری و مسافری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سیدزاهدین چشمه‌خاور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام، اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۹ هزار راننده و ناوگان فعال در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر در سطح استان ایلام فعالیت داشته‌اند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۵ هزار و ۷۸۵ راننده باری فعال در سطح استان شناسایی شده‌اند که با ۳ هزار و ۴۱۶ دستگاه ناوگان باری فعال، نقش مهمی در جابه‌جایی کالا‌های اساسی، مصالح ساختمانی و سایر اقلام مورد نیاز استان ایفا می‌کنند.

مدیرکل راهداری ایلام ادامه داد: در بخش حمل‌ونقل مسافری نیز، یک‌ هزار و ۳۲۹ راننده فعال و یک‌هزار و ۲۴۴ دستگاه ناوگان مسافری شامل اتوبوس، مینی‌بوس و سواری کرایه در خطوط درون‌استانی و برون‌استانی به شهروندان خدمات‌رسانی می‌کنند.

چشمه‌خاور با اشاره به نقش ناوگان وانت‌بار در جابه‌جایی کالا‌های سبک و توزیع شهری، مطرح کرد: در این بخش نیز ۸ هزار و ۵۲۹ دستگاه ناوگان فعال وانت‌بار و ۷۱ راننده دارای کارت هوشمند فعال در سطح استان در حال فعالیت هستند.