به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل شهامت هدایت در رابطه با نصب دکل کوه‌سنگر و تکرارکننده بی‌سیم در استان اردبیل گفت: در راستای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سامانه‌های نظارتی یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل، عملیات نصب و راه‌اندازی دکل مخابراتی کوه‌سنگر و تجهیز آن به تکرارکننده بی‌سیم و سامانه دوربین پایش هوشمند با بهره‌گیری از اعتبارات استانی به انجام رسید.

وی افزود: این اقدام در پی سفر اخیر فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور به استان اردبیل و تأکید وی بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین در پایش و رصد عرصه‌های منابع طبیعی صورت گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل هدف از اجرای این پروژه، افزایش ضریب امنیت و نظارت میدانی، تسریع در تبادل اطلاعات بین یگان‌های شهرستانی و مرکز استان، و تقویت توان واکنش سریع در برابر حریق‌ها و تخلفات منابع طبیعی عنوان کرد.

وی گفت: دکل کوه‌سنگر با موقعیت راهبردی خود، پوشش ارتباطی گسترده‌ای را برای نیرو‌های گشت و مراقبت در بخش‌های جنوبی و مرکزی استان فراهم کرده و با نصب تکرارکننده بی‌سیم، کیفیت و پایداری ارتباطات رادیویی یگان به‌صورت چشمگیری ارتقا یافته است.

هدایت افزود: نصب و تنظیم سامانه دوربین پایش هوشمند در این منطقه، امکان پایش مستمر و برخط عرصه‌های حساس منابع طبیعی را فراهم کرده و نقش مؤثری در شناسایی سریع کانون‌های آتش و تخلفات احتمالی دارد.

وی اظهار داشت: یگان حفاظت منابع طبیعی استان اردبیل با اجرای این طرح، گامی مهم در جهت تحقق اهداف راهبردی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در زمینه هوشمندسازی حفاظت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه شبکه ارتباطی ملی برداشته است.